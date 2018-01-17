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46-летняя украинка выиграла $5 млн в американской лотерее

46-летняя украинка, проживающая в городке Эджвотер (штат Нью-Джерси), выиграла $5 миллионов в лотерею после того, как ей продали неправильный билет

Об этом пишет издание USA Today.

Оксана Захарова, мама двоих детей, делала покупки в Манхэттене и решила приобрести нью-йоркский лотерейный билет, который нужно сошкрябать, чтобы увидеть выигрыш, на сумму 1 доллар.

Продавец случайно вручил ей билет на сумму $10, который обещает до $5 тысяч в неделю на протяжении остальной жизни победителя.

"Когда продавец вручил мне неправильный билет, я чувствовала себя плохо, поэтому решила просто взять и купить его. Я вообще использовала билет как закладку в течение нескольких недель, прежде чем решила сошкрябать его", – рассказала украинка журналистам.

Когда Захарова в конце концов сошкрябала билет, она была настроена скептически: "Я никогда ничего не выигрываю. Я была уверена, что билет поддельный. Пока меня не привели в офис, я не знала, что это действительно случилось".

В течение следующих 19 лет Захарова будет получать годовые выплаты в размере $260 тысяч (чистыми $172 тысяч) и одну дополнительную выплату в размере $60 тысяч (чистыми $39 тысяч). Потом она будет получать ежегодную чистую выплату размером $172 тысячи до конца своей жизни.

Захарова планирует поехать с семьей в отпуск на Багамы, но больше всего счастлива, что ее дети смогут получить высшее образование без кредитов на обучение.

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