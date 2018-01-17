2 бойцов АТО погибли в результате взрыва на Донбассе, еще 5 - ранены
17 января, 2018, 10:20
17 января на Донбассе из-за подрыва техники на взрывном устройстве погибли двое военных ВСУ, еще пятеро травмированы
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Трагедия произошла во время выполнения боевого задания на Луганском направлении.
Состояние пятерых военных, которые получили боевые травмы, удовлетворительное. Их госпитализировали в одну из местных больниц.
Командование сил антитеррористической операции выражает соболезнования родным и близким погибших защитников.
Сейчас выясняются причины и подробности трагедии, на месте работает оперативная группа штаба АТО.
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