2 бойцов АТО погибли в результате взрыва на Донбассе, еще 5 - ранены

17 января, 2018, 10:20

17 января на Донбассе из-за подрыва техники на взрывном устройстве погибли двое военных ВСУ, еще пятеро травмированы

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Трагедия произошла во время выполнения боевого задания на Луганском направлении.

Состояние пятерых военных, которые получили боевые травмы, удовлетворительное. Их госпитализировали в одну из местных больниц.

Командование сил антитеррористической операции выражает соболезнования родным и близким погибших защитников.

Сейчас выясняются причины и подробности трагедии, на месте работает оперативная группа штаба АТО.