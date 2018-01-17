 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

2 бойцов АТО погибли в результате взрыва на Донбассе, еще 5 - ранены

17 января на Донбассе из-за подрыва техники на взрывном устройстве погибли двое военных ВСУ, еще пятеро травмированы

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Трагедия произошла во время выполнения боевого задания на Луганском направлении.

Состояние пятерых военных, которые получили боевые травмы, удовлетворительное. Их госпитализировали в одну из местных больниц.

Командование сил антитеррористической операции выражает соболезнования родным и близким погибших защитников.

Сейчас выясняются причины и подробности трагедии, на месте работает оперативная группа штаба АТО.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2018 среда

больше новостей

17 января, 2018 среда

16 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать