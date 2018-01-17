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15-летняя украинка Костюк сыграет против Свитолиной на Australian Open


фото: REUTERS
В третьем раунде Открытого чемпионата Австралии встретятся украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина

В 1/32 финала 15-летняя Костюк уверенно победила австралийку Оливию Роговску - 6:3, 7:5 и стала самой молодой участницей третьего круга турниров "Большого Шлема" за последний 21 год.

Свитолина сегодня в непростом поединке выиграла у Екатерины Синяковой из Чехии - 4:6, 6:2, 6:1. Теперь украинки встретятся между собой в 1/16 финала Australian Open.

В третий круг турнира в Мельбурне также пробилась еще одна представительница нашей страны - Екатерина Бондаренко, которая выиграла в 15 ракетки мира - россиянки Анастасии Павлюченковой - 6:2, 6:3.

Читайте также: Когда украинская теннисистка Свитолина станет первой ракеткой мира

 

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