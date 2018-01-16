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Заместителя главы "Оппоблока" в Николаеве схватили после дачи взятки прокурору по делу "Мультика", - СМИ

Заместителя главы фракции "Оппозиционного блока" в Николаевском горсовете Игоря Копейка задержали после дачи 250 тыс. грн взятки работнику прокуратуры Николаевской области

Об этом сообщают "Новости N" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, 15 января вечером после окончания рабочего дня Копейка заехал в прокуратуру и оставил в служебном кабинете одного из работников прокуратуры пакет с 250 тыс. грн.

Издание пишет, что Копейке дали свободно выйти из ведомства - следственная группа ждала его возле дома, куда депутат подъехал на машине через несколько минут.

Взятка была передана одному из следователей, который работает в деле организованной преступной группировки "Мультика" - руководителя николаевского преступной группировки Михаила Титова.

Взятка предназначалась за не привлечение Копейка в качестве подозреваемого.

По некоторым данным издания, 250 тыс. грн - это только часть от общей суммы взятки.

  • Отметим, что генпрокурор Юрий Луценко, комментируя задержание Копейка и нескольких чиновников, написал: "Пусть приснится им мультик". Вероятно, он намекнул на Титова по кличке "Мультик".
  • Напомним, в августе ГПУ и СБУ задержали 5 человек в Николаеве, в том числе - лидера местной преступной организации Титова, известного в криминальной среде как "Мультик".
  • Позже стало известно, что вместе с ним взят под стражу предпринимателей Андрея Пелипаса и Бориса Серафимова.
  • 15 января в Николаеве задержаны несколько чиновников и заместитель руководителя фракции "Оппозиционный блок" Игорь Копейка по подозрению в хищении бюджетных средств.
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