Заместителя главы "Оппоблока" в Николаеве схватили после дачи взятки прокурору по делу "Мультика", - СМИ

16 января, 2018, 09:14

Заместителя главы фракции "Оппозиционного блока" в Николаевском горсовете Игоря Копейка задержали после дачи 250 тыс. грн взятки работнику прокуратуры Николаевской области

Об этом сообщают "Новости N" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, 15 января вечером после окончания рабочего дня Копейка заехал в прокуратуру и оставил в служебном кабинете одного из работников прокуратуры пакет с 250 тыс. грн.

Издание пишет, что Копейке дали свободно выйти из ведомства - следственная группа ждала его возле дома, куда депутат подъехал на машине через несколько минут.

Взятка была передана одному из следователей, который работает в деле организованной преступной группировки "Мультика" - руководителя николаевского преступной группировки Михаила Титова.

Взятка предназначалась за не привлечение Копейка в качестве подозреваемого.

По некоторым данным издания, 250 тыс. грн - это только часть от общей суммы взятки.