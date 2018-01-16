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Заместителя главы облсовета Запорожья оставили на должности, несмотря на подозрение в "фиктивных тендерах"

Владислав Марченко
Владислав Марченко
фото: akzent.zp
Апелляционный суд Харьковской области отказался удовлетворить жалобу прокуратуры и отстранить от должности заместителя главы Запорожского облсовета Владислава Марченко, подозреваемого в деле о "фиктивных тендерах"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

"Суд отказал в отстранении его (Марченко, - ред.) с должности", - сообщили в прокуратуре.

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