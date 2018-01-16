Заместителя главы облсовета Запорожья оставили на должности, несмотря на подозрение в "фиктивных тендерах"

16 января, 2018, 09:49

Владислав Марченко

фото: akzent.zp

Апелляционный суд Харьковской области отказался удовлетворить жалобу прокуратуры и отстранить от должности заместителя главы Запорожского облсовета Владислава Марченко, подозреваемого в деле о "фиктивных тендерах"