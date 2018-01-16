Заместителя главы облсовета Запорожья оставили на должности, несмотря на подозрение в "фиктивных тендерах"
16 января, 2018, 09:49
Апелляционный суд Харьковской области отказался удовлетворить жалобу прокуратуры и отстранить от должности заместителя главы Запорожского облсовета Владислава Марченко, подозреваемого в деле о "фиктивных тендерах"
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
"Суд отказал в отстранении его (Марченко, - ред.) с должности", - сообщили в прокуратуре.
- Напомним, 21 декабря сотрудники управления СБУ провели ряд обысков у заместителя городского головы Запорожья Анатолия Пустоварова, его помощников, а также в Марченко, который также является руководителем фракции "Самопомич" в облсовете.
- Марченко подозревают в организации фиктивных тендеров на сумму более 86 млн гривен.
- 22 декабря Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 млн грн бюджетных средств.
- Генпрокуратура опубликовала часть материалов по делу Владислава Марченко и его брата Марка.
- 24 декабря суд определил меру пресечения Марченко и его брату Марку в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
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