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Заместитель главы "Оппоблока" в Николаеве попался из-за взятки, которой хотел защитить свою банду, задержали еще 4 человек


фото: facebook
Правоохранители задержали заместителя главы фракции "Оппозиционного блока" Игоря Копейку и еще четырех членов преступной группировки, которые предлагали работнику прокуратуры взятку, чтобы скрыть свою деятельность

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Он отметил, что преступная группа во главе с Копейком занималась систематическим хищением бюджетных средств.

Кроме него, 15 января также задержали его сына, его помощника и двух руководителей предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По информации следствия, преступная организация действовала на протяжении 2016-2017 годов и систематически разворовывала бюджетные средства.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность и уйти от ответственности, члены группировки предлагали 250 тыс. Грн взятки работнику прокуратуры за закрытие нескольких уголовных производств.

По словам Лысенко, работники прокуратуры заблаговременно уведомили руководство региональной прокуратуры и способствовали в раскрытии взяткодателей.

В настоящее время проведено 11 санкционированных судом обысков, денежные средства изъяты. Также готовятся сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании всем фигурантам меры пресечения.

Напомним, 15 января в Николаеве задержаны несколько чиновников и заместителя руководителя фракции "Оппозиционный блок" Игоря Копейку по подозрению в хищении бюджетных средств.
Впоследствии в СМИ сообщили, что Копейка задержали после дачи 250 тыс. грн взятки работнику прокуратуры Николаевской области.

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