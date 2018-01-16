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Законопроект о реинтеграции Донбасса придется менять. Объяснения заместителя министра


фото: radiosvoboda
Заместитель министра с временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса базовый, в будущем его придется менять

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Такой закон придется менять в любом случае. Он только базовый на мой взгляд. Там есть несколько нюансов, которые я считаю очень важными", - сказал Гримчак.

По его словам, законопроект о реинтеграции Донбасса должен оптимизировать управление войсками в зоне АТО.

"С точки зрения управления войсками ситуация становится более логична. Сейчас штаб АТО подчинен Службе безопасности Украины, структуре, которая не может управлять боевыми действиями", - отметил он.

Грымчак добавил, что этот законопроект оптимизирует управление войсками через оперативный штаб, которому будут подчинены все секторы.

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