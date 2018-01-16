Законопроект о реинтеграции Донбасса придется менять. Объяснения заместителя министра
Об этом он сказал в эфире "5 канала".
"Такой закон придется менять в любом случае. Он только базовый на мой взгляд. Там есть несколько нюансов, которые я считаю очень важными", - сказал Гримчак.
По его словам, законопроект о реинтеграции Донбасса должен оптимизировать управление войсками в зоне АТО.
"С точки зрения управления войсками ситуация становится более логична. Сейчас штаб АТО подчинен Службе безопасности Украины, структуре, которая не может управлять боевыми действиями", - отметил он.
Грымчак добавил, что этот законопроект оптимизирует управление войсками через оперативный штаб, которому будут подчинены все секторы.
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- Напомним, 5-6 октября, Верховная Рада рассмотрела пакет президентских законопроектов - закон №7163 о деоккупации Донбасса (принят в первом чтении) и закон №7164 об особом статусе оккупированных районов (проголосован депутатами и подписан президентом).
- Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что 16 января Верховная Рада примет законопроект о реинтеграции Донбасса.
- По словам Грымчака, после освобождения оккупированных Россией районов Донбасса на этих территориях могут временно ввести военное положение.
- К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок.
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