Задержанного на взятке директора киевского института отпустили под залог в 3 млн гривен

16 января, 2018, 20:17

Задержанного на взяточничестве директора Института агроэкологии и природопользования Ореста Фудрычко отпустили после уплаты залога в размере 3 млн гривен

Об этом сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Вместе с Фудрычко на свободу вышел и его сообщник - бывший директор компании "Сател Украина". Именно он пытался передать директору взятку в размере $300 тысяч.

После ареста Фудрычко пришлось уплатить залог в размере 3 млн гривен, а подельнику - 1 млн. Сообщается, что в понедельник, 15 января, киевский суд со второй попытки отстранил подозреваемого от должности директора Института агроэкологии и природопользования Нацакадемии аграрных наук.