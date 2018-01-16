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Задержанного на взятке директора киевского института отпустили под залог в 3 млн гривен


фото: Zaxid.net
Задержанного на взяточничестве директора Института агроэкологии и природопользования Ореста Фудрычко отпустили после уплаты залога в размере 3 млн гривен

Об этом сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Вместе с Фудрычко на свободу вышел и его сообщник - бывший директор компании "Сател Украина". Именно он пытался передать директору взятку в размере $300 тысяч.

После ареста Фудрычко пришлось уплатить залог в размере 3 млн гривен, а подельнику - 1 млн. Сообщается, что в понедельник, 15 января, киевский суд со второй попытки отстранил подозреваемого от должности директора Института агроэкологии и природопользования Нацакадемии аграрных наук.

  • Экс-народного депутата и бывшего председателя Львовского областного совета Ореста Фудрычко задержали 30 декабря, когда он требовал деньги у главы компании "Сател Украина". За это он обещал не разрывать договор совместной деятельности по строительству жилого комплекса на земельном участке Института.
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