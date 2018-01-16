За билеты на международные поезда теперь можно рассчитаться картой
Об этом сообщил в Twitter и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Платежными картами отныне можно рассчитаться за билеты в международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные. Теперь устранили несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами", - написал Кравцов.
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Руководитель "Укрзализныци" также отметил, что предприятие расширяет сеть международных железнодорожных касс.
- Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила прямой поезд Киев-Вена с остановкой в Будапеште и поезд сообщением Одесса-Перемышль.
Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 16 января 2018 г.
міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами. Розширюємо і мережу міжнародних залізничних кас. pic.twitter.com/uDhQ5Up4EE
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