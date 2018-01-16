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За билеты на международные поезда теперь можно рассчитаться картой

"Укрзализныця" ввела расчеты по картам за билеты на международные поезда

Об этом сообщил в Twitter  и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Платежными картами отныне можно рассчитаться за билеты в международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные. Теперь устранили несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами", - написал Кравцов.

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Руководитель "Укрзализныци" также отметил, что предприятие расширяет сеть международных железнодорожных касс.

 

  • Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила прямой поезд Киев-Вена с остановкой в ​​Будапеште и поезд сообщением Одесса-Перемышль.
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