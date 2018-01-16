Известная сеть АЗС заплатит 1,4 млн штрафа за реконструкцию заправки в Умани

16 января, 2018, 12:10

С компании "Сокар Петролеум" взыскали 1,4 млн грн штрафа за самовольное проведение строительных работ по АЗС в Умани

Об этом сообщает "Нефтерынок" со ссылкой на данные Государственной строительной архитектурной инспекции.

Отмечается, что во время проведения внеплановой проверки в Умани установили факт выполнения строительных работ без разрешения на объекте "Реконструкция автозаправочной станции под многотопливный автозаправочный комплекс".

По факту выявленных нарушений заказчика реконструкция привлекли к ответственности и оштрафовали.

Справка:

Socar (Украина) - дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (Socar). Является крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой корпорацией Азербайджана.

В Украине работает с 2008 года, создав свою сеть более 50 заправочных станций.