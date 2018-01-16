Известная сеть АЗС заплатит 1,4 млн штрафа за реконструкцию заправки в Умани
Об этом сообщает "Нефтерынок" со ссылкой на данные Государственной строительной архитектурной инспекции.
Отмечается, что во время проведения внеплановой проверки в Умани установили факт выполнения строительных работ без разрешения на объекте "Реконструкция автозаправочной станции под многотопливный автозаправочный комплекс".
По факту выявленных нарушений заказчика реконструкция привлекли к ответственности и оштрафовали.
Справка:
Socar (Украина) - дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (Socar). Является крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой корпорацией Азербайджана.
В Украине работает с 2008 года, создав свою сеть более 50 заправочных станций.
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