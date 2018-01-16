Изобретатели создали подопытного робота для "бывалых" программистов

16 января, 2018, 11:57

Основанный компанией Sphero стартап Misty Robotics решил не выпускать очередного робота для обучения детей программированию, а представить на выставке CES андроида специально для "бывалых" разработчиков

Об этом сообщает издание The Verge.

За $1499 любой программист со знанием JavaScript сможет настроить робота на свое усмотрение и для этого даже не придется консультироваться у знакомого робототехника.

Миниатюрный робот Misty не похож на другие разработки компании Sphero, из которой вышел стартап Misty Robotics. О Sphero много людей узнали благодаря точной копии сферического робота BB-8 из "Звездных войн", а также учебным игрушкам для начинающих программистов.

Misty I похож не столько на игрушки, сколько на телебот, который часто можно встретить на выставках электроники. Робот оборудован тремя микрофонами, двумя процессорами Snapdragon, ЖК-дисплеем, USB-портом и камерой для распознавания лиц и предметов.

В модели для разработчиков большинство компонентов не скрыто под корпусом, а находится на поверхности. Так на "лбу" робота установлен сенсор для составления карты окружающего пространства, а из "спины" прикреплена плата, которую можно дополнять датчиками на свое усмотрение.

Демо-версия устройства перемещается с помощью колес, но полноценная модель Misty I будет оборудована гусеницами.

Для настройки робота не будут нужны знания роботехники. JavaScript API позволяет программистам разрабатывать программы для робота.

Но, как пишет The Verge, пока функционал андроида не очень впечатляет. Например, можно научить его отъезжать в сторону при наведении руки перед датчиком. Но написать код для навигации Misty I уже не получится.

Первые поставки устройства стоимостью $ 1499 начнутся в феврале. Пока робота будут распространяться ограниченным тиражом. Более усовершенствованная версия - Misty II - должна появиться до конца года.

В дальнейшем компания усовершенствует робота и сделает его помощником для дома и офиса - эти планы компания сообщала в июне.

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