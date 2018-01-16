Из-за риска обвала трибуны в Португалии остановили футбольный матч
16 января, 2018, 09:35
Матч чемпионата Португалии по футболу был остановлен и отменен из-за риска обвала трибуны
Инцидент произошел в Эшториле на стадионе Антониу Коимбра да Мота во время игры между "Эшторилом" и "Порту", сообщает Observador.
В перерыве матча болельщики "Порту" стали спускаться с южной трибуны стадиона на поле из-за риска обвала. Сообщается, что нескольким фанатам была оказана медицинская помощь в связи с незначительными травмами. Позже все болельщики покинули поле в сопровождении полиции. Игроки в этот момент находились в подтрибунном тоннеле и не выходили на поле.
- На момент остановки поединка "Эшторил" выигрывал у "Порту" со счетом 1:0.
- Южная трибуна стадиона "Антониу Коимбра да Мота" была открыта в сентябре 2014 года.
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