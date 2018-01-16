Из-за риска обвала трибуны в Португалии остановили футбольный матч

16 января, 2018, 09:35

Матч чемпионата Португалии по футболу был остановлен и отменен из-за риска обвала трибуны

Инцидент произошел в Эшториле на стадионе Антониу Коимбра да Мота во время игры между "Эшторилом" и "Порту", сообщает Observador.

В перерыве матча болельщики "Порту" стали спускаться с южной трибуны стадиона на поле из-за риска обвала. Сообщается, что нескольким фанатам была оказана медицинская помощь в связи с незначительными травмами. Позже все болельщики покинули поле в сопровождении полиции. Игроки в этот момент находились в подтрибунном тоннеле и не выходили на поле.