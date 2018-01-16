 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из Крыма в Россию незаконно переместили 6 украинцев, которых обвиняют в "терроризме", - МИД


фото: youtube
МИД Украины протестует против перемещения шестерых граждан Украины с территории Крыма в Россию

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел.

Отмечается, что граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова задержали на аннексированом полуострове по сфабрикованным обвинениям в терроризме. После этого их переместили в Россию.

"Согласно нормам международного гуманитарного права государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное перемещение граждан оккупированного государства на территорию государства-оккупанта. Совершение государством-оккупантом таких противоправных действий влечет за собой его международно-правовую ответственность", - отметили в ведомстве.

Читайте также: 8 историй, как ФСБ назначила украинцев "террористами": строитель, пенсионер и студент

Таким образом Министерство требует, чтобы российские власти прекратила незаконные перемещения украинский из Крыма и немедленно вернула их на территорию Украины.

  • Отметим, 5 января 2018 оккупанты провели обыски у крымских татар. Во время них изъяли, в частности, религиозную литературу.
  • По информации главы Меджилиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, более сотни детей в Крыму остались без родителей, которых  арестовали и поместили в тюрьму оккупанты.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2018 вторник

больше новостей

16 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать