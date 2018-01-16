Из Крыма в Россию незаконно переместили 6 украинцев, которых обвиняют в "терроризме", - МИД

16 января, 2018, 16:23

МИД Украины протестует против перемещения шестерых граждан Украины с территории Крыма в Россию

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел.

Отмечается, что граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова задержали на аннексированом полуострове по сфабрикованным обвинениям в терроризме. После этого их переместили в Россию.

"Согласно нормам международного гуманитарного права государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное перемещение граждан оккупированного государства на территорию государства-оккупанта. Совершение государством-оккупантом таких противоправных действий влечет за собой его международно-правовую ответственность", - отметили в ведомстве.

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Таким образом Министерство требует, чтобы российские власти прекратила незаконные перемещения украинский из Крыма и немедленно вернула их на территорию Украины.