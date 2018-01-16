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Японская телекомпания по ошибке сообщила о ракетном ударе КНДР

Японская телекомпания NHK на своих интернет-ресурсах опубликовала экстренное предупреждение о ракетном ударе со стороны Северной Кореи

Об этом сообщает DW.

"Северная Корея, судя по всему, запустила ракету. Правительство срочно призывает население искать защиту в зданиях или в метро", - говорилось в этом сообщении.

Буквально через пять минут сообщение было отозвано, и компания попросила прощения. Как заявил ведущий, ошибка произошла по вине оператора, отвечающего за отправку срочных сообщений для интернет-пользователей. По данным Reuters, ошибочное сообщение NHK не вызывало паники в Японии.

  • В субботу, 13 января, население Гавайских островов (США) получило оповещения на свои мобильные телефоны о необходимости бежать в укрытие, так как на них летит одна или несколько баллистических ракет. Многие люди попрятались в ваннах у себя дома, в зданиях с толстыми стенами, канализационных трубах.
  • В течение 38 минут после сообщения среди населения и многочисленных туристов на Гавайях воцарилась паника. Пока не установлено, почему сигнал отбоя тревоги не был дан раньше.
  • Власти американского штата Гавайи сообщила, что ложное предупреждение о ракетном нападении было обнародовано по вине работника управления по чрезвычайным ситуациям, который нажал "не на ту кнопку".
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