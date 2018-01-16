Японская телекомпания по ошибке сообщила о ракетном ударе КНДР

16 января, 2018, 20:56

Японская телекомпания NHK на своих интернет-ресурсах опубликовала экстренное предупреждение о ракетном ударе со стороны Северной Кореи

Об этом сообщает DW.

"Северная Корея, судя по всему, запустила ракету. Правительство срочно призывает население искать защиту в зданиях или в метро", - говорилось в этом сообщении.

Буквально через пять минут сообщение было отозвано, и компания попросила прощения. Как заявил ведущий, ошибка произошла по вине оператора, отвечающего за отправку срочных сообщений для интернет-пользователей. По данным Reuters, ошибочное сообщение NHK не вызывало паники в Японии.