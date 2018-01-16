Всех предпринимателей в Украине хотят обязать установить терминалы

16 января, 2018, 08:53

Кабмин хочет обязать установить платежные терминалы всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога

Соответствующий проект постановления Кабмина "Об утверждении требований к субъектам хозяйствования относительно приема электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)" разработало Министерство экономического развития и торговли.

В министерстве предлагают обязать всех без исключения субъектов хозяйствования, которые продают товары (включая продажи дистанционным способом) или предоставляют услуги, обеспечить возможность безналичных расчетов с использованием терминалов.

Согласно документу, предлагается установить следующие сроки для обеспечения безналичных расчетов:

- для торговцев, которые работают на общей системе налогообложения - до 1 июля 2018 года;

- для плательщиков единого налога второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв. м, которые работают в городах - до 1 января 2019 года;

- для плательщиков единого налога второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв. м, а также торговцев, которые работают в селах - с 1 июля 2019 года;

- для так называемых упрощенцев первой группы - до 1 января 2020 года.

Контролировать установку платежных терминалов будет Государственная фискальная служба.

Отмечается, что новые требования повлияют примерно на 183 тыс. малых и микропредпринимателей.

По данным министерства, на установку платежного терминала и его обслуживание один субъект в течение первого года потратит более 6 тыс. грн.