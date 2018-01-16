Возле Рады протестующие подрались с полицией

16 января, 2018, 11:31

Под зданием Верховной Рады Украины возникла потасовка между участниками акции протеста и полицейскими

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Протестующие подожгли шины, после чего сотрудники полиции попыталась потушить огонь. Возникла потасовка и драка, во время которой полицейские применили слезоточивый газ.

О пострадавших пока не сообщается.

Корреспондент Эспрессо.TV с места событий сообщает, что огонь жгли протестующие из палаточного городка лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

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Кроме того, "Радио Свобода" сообщает в Facebook, что вместе с шинами протестующие сожгли флаг России.

Пресс-служба МВД сообщает в Twitter, что во время столкновений пострадал один милиционер, а за нарушение общественного порядка одного участника акции задержали и доставили в отделение полиции.

Ситуация в центре #Киев: В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение публичного порядка в полицию доставлено одного участника акции.



Пока ситуация контролируемая. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. pic.twitter.com/um75ggEAlb — МВД Украины (@MVS_UA) 16 января 2018 г.