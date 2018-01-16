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Возле Рады протестующие подрались с полицией


фото: rbc.ua
Под зданием Верховной Рады Украины возникла потасовка между участниками акции протеста и полицейскими

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Протестующие подожгли шины, после чего сотрудники полиции попыталась потушить огонь. Возникла потасовка и драка, во время которой полицейские применили слезоточивый газ.

О пострадавших пока не сообщается.

Корреспондент Эспрессо.TV с места событий сообщает, что огонь жгли протестующие из палаточного городка лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

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Кроме того, "Радио Свобода" сообщает в Facebook, что вместе с шинами протестующие сожгли флаг России.

Пресс-служба МВД сообщает в Twitter, что во время столкновений пострадал один милиционер, а за нарушение общественного порядка одного участника акции задержали и доставили в отделение полиции.

  • Напомним, 16 января Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса - №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
  • К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок.
  • В правительственный квартал стянули 3,8 тыс. силовиков.
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