Vodafone СЦКК просит предоставить доступ к "серой зоне", чтобы отремонтировать мобильную связь в "ДНР"
Об этом заявила начальник отдела связи с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан, передает "Радио Свобода".
"СЦКК сообщил нам, что наше обращение взято в работу. Ждем. Ситуацию можно решить, если нам обеспечат физический доступ к кабелю хотя бы в серой зоне. Если нашим бригадам будет обеспечен более-менее безопасный доступ, то мы сможем отремонтировать кабель и это решит проблему со связью если не для всех абонентов, то для большей их части", - рассказала Рубан.
При этом, она заверила, что Vodafone не имеет прямых контактов с незаконными вооруженными формированиями.
"Мы обращаемся к украинской власти, потому что мы украинская компания и действуем по украинским законам", - подчеркнула она.
- Напомним, 11 января связь Vodafone исчез на неподконтрольных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. Vodafone - последний оператор работавший на неподконтрольных территориях Донбасса.. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной территорией.
- Если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории, то компания вообще не сможет восстановить связь.
- Представители ОБСЕ подтвердили, что на оккупированных территориях Донбасса действительно не работают некоторые службы мобильной связи.
- В Донецке возле магазинов пророссийского мобильного оператора "Феникс" протянулись метровые очереди из желающих купить карточку мобильной связи.
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