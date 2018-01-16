Vodafone СЦКК просит предоставить доступ к "серой зоне", чтобы отремонтировать мобильную связь в "ДНР"

16 января, 2018, 08:30

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса

Об этом заявила начальник отдела связи с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан, передает "Радио Свобода".

"СЦКК сообщил нам, что наше обращение взято в работу. Ждем. Ситуацию можно решить, если нам обеспечат физический доступ к кабелю хотя бы в серой зоне. Если нашим бригадам будет обеспечен более-менее безопасный доступ, то мы сможем отремонтировать кабель и это решит проблему со связью если не для всех абонентов, то для большей их части", - рассказала Рубан.

При этом, она заверила, что Vodafone не имеет прямых контактов с незаконными вооруженными формированиями.

"Мы обращаемся к украинской власти, потому что мы украинская компания и действуем по украинским законам", - подчеркнула она.