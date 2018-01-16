Во второй круг Australian Open вышла уже четвертая украинка

16 января, 2018, 10:10

Леся Цуренко выиграла на старте Открытого чемпионата Австралии и стала четвертой украинкой, которая вышла во второй раунд турнира

Сегодня в Мельбурне Цуренко победила 56 ракетку мира россиянку Наталью Вихлянцеву - 3:6, 6:3, 6:4.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча между Агнешкой Радванской из Польши и Кристиной Плишковой из Чехии.

15 января во второй круг турнира "Большого шлема" стали еще три украинки - Элина Свитолина, Марта Костюк и Екатерина Бондаренко.

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