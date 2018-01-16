Во второй круг Australian Open вышла уже четвертая украинка
16 января, 2018, 10:10
Леся Цуренко выиграла на старте Открытого чемпионата Австралии и стала четвертой украинкой, которая вышла во второй раунд турнира
Сегодня в Мельбурне Цуренко победила 56 ракетку мира россиянку Наталью Вихлянцеву - 3:6, 6:3, 6:4.
Следующей соперницей украинки станет победительница матча между Агнешкой Радванской из Польши и Кристиной Плишковой из Чехии.
15 января во второй круг турнира "Большого шлема" стали еще три украинки - Элина Свитолина, Марта Костюк и Екатерина Бондаренко.
Читайте также: Когда украинская теннисистка Свитолина станет первой ракеткой мира
- 15-летняя Марта Костюк стала самой юной участницей нынешнего Australian Open и в первом раунде сенсационно победила китаянку Шуай Пен.
- В 1/32 финала мужского Открытого чемпионата Австралии сыграет еще один украинец - Александр Долгополов.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас