 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Во второй круг Australian Open вышла уже четвертая украинка


фото: twitter.com/ltsurenko
Леся Цуренко выиграла на старте Открытого чемпионата Австралии и стала четвертой украинкой, которая вышла во второй раунд турнира

Сегодня в Мельбурне Цуренко победила 56 ракетку мира россиянку Наталью Вихлянцеву - 3:6, 6:3, 6:4.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча между Агнешкой Радванской из Польши и Кристиной Плишковой из Чехии.

15 января во второй круг турнира "Большого шлема" стали еще три украинки - Элина Свитолина, Марта Костюк и Екатерина Бондаренко.

Читайте также: Когда украинская теннисистка Свитолина станет первой ракеткой мира

  • 15-летняя Марта Костюк стала самой юной участницей нынешнего Australian Open и в первом раунде сенсационно победила китаянку Шуай Пен.
  • В 1/32 финала мужского Открытого чемпионата Австралии сыграет еще один украинец - Александр Долгополов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2018 вторник

больше новостей

16 января, 2018 вторник

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать