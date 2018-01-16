В Венесуэле силовики убили пилота, сбросившего с вертолета гранаты на Верховный суд

16 января, 2018, 23:12

В Венесуэле после 9-часовой осады силовики убили пилота-оппозиционера Оскара Переса, который летом 2017 года на полицейском вертолете атаковал здание Верховного суда

Это подтвердило правительство страны, пишет BBC.

Событие произошло вблизи венесуэльской столицы Каракаса. Власти страны назвали Переса террористом после того как он сбросил гранаты на государственное учреждение с вертолета, который он угнал 27 июня.

С того времени Перес скрывался от властей. Полиция заблокировала его в доме, где он скрывался вместе с другими оппозиционерами.

Находясь в осаде Перес продолжал стримить в свой Instagram, записывая послание для единомышленников и обращаясь ко всей Венесуэле.