В украинских законах больше не будут употреблять термин "инвалид"
Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.
Документ позволяет продлить работу правительства относительно исключения из законодательства Украины и употреблении термина "инвалид" и замены его термином "лицо с инвалидностью".
Законопроект вносит изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменены соответственно словами "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".
"Таким образом, Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности", - резюмировали в АП.
- Отметим, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №2912 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дополнительных гарантий социальной защиты детей-инвалидов". Этот закон позволяет родителям детей-инвалидов отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.
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