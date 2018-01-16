В украинских законах больше не будут употреблять термин "инвалид"

16 января, 2018, 13:46

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины № 2249-VIII "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины"

Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.

Документ позволяет продлить работу правительства относительно исключения из законодательства Украины и употреблении термина "инвалид" и замены его термином "лицо с инвалидностью".

Законопроект вносит изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменены соответственно словами "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".

"Таким образом, Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности", - резюмировали в АП.