В Украине насчитали уже более 1,2 тыс. больных корью с начала года

16 января, 2018, 15:58

В Украине с начала 2018 года корью уже заболели 1 тысяча 285 человек, большинство из которых - дети

Об этом заявил глава госучреждения "Центр общественного здоровья МЗ" Владимир Курпита, сообщает "Укринформ".

"По данным по состоянию на 14 января 2018 года, в Украине заболели 1285 человек - 429 взрослых, 856 детей. Всего госпитализированы в медицинские учреждения 852 человека. Есть один летальный случай в Одесской области", - подчеркнул он.

Курпита отметил, что больше всего людей сейчас болеет в Ивано-Франковской области, где насчитали 275 случаев заболевания. В Черновицкой области зафиксировали 274 случая, в Закарпатской - 194, в Одесской - 157 случаев.

Читайте также: 2 тыс. украинцев заболели корью. Чем опасна болезнь

Тем временем в Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях корью в этом году еще никто не болел. Наименьшее количество больных Житомирской и Ривненской областях - по 1 случаю.

Он напомнил, что вакцинация от кори, паротита, краснухи проводится в 12 месяцев и 6 лет. Охват прививкой у детей до 1 года самый высокий сейчас в Днепропетровской, Черкасской и Херсонской Донецкой областях.

Читайте также: Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать

Отметим, предыдущая вспышка кори в Украине произошла в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.