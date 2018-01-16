В Украине насчитали уже более 1,2 тыс. больных корью с начала года
Об этом заявил глава госучреждения "Центр общественного здоровья МЗ" Владимир Курпита, сообщает "Укринформ".
"По данным по состоянию на 14 января 2018 года, в Украине заболели 1285 человек - 429 взрослых, 856 детей. Всего госпитализированы в медицинские учреждения 852 человека. Есть один летальный случай в Одесской области", - подчеркнул он.
Курпита отметил, что больше всего людей сейчас болеет в Ивано-Франковской области, где насчитали 275 случаев заболевания. В Черновицкой области зафиксировали 274 случая, в Закарпатской - 194, в Одесской - 157 случаев.
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Тем временем в Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях корью в этом году еще никто не болел. Наименьшее количество больных Житомирской и Ривненской областях - по 1 случаю.
Он напомнил, что вакцинация от кори, паротита, краснухи проводится в 12 месяцев и 6 лет. Охват прививкой у детей до 1 года самый высокий сейчас в Днепропетровской, Черкасской и Херсонской Донецкой областях.
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Отметим, предыдущая вспышка кори в Украине произошла в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.
- 10 января стало известно, что из-за посещения цирка "Кобзов" в столице заболели 20 детей.
- Тогда же первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве на месяц запретили работу цирка "Кобзов". Впрочем, цирк "Кобзов" продолжает работать в Киеве, несмотря на запрет.
- По состоянию на 15 января в столице Украины зафиксировали 87 случаев заболевания корью.
- В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы. С начала года там зарегистрировано более 56 больных.
- В Минздраве заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
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