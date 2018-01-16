В суде объяснили, почему подозреваемый в трагедии в Княжичах Курята снова работает

16 января, 2018, 11:51

Окружной админсуд Киева отменил приказ Нацполиции относительно освобождения подозреваемого в трагедии в Княжичах Леонида Куряты

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд принял решение восстановить Куряту на службе в Нацполиции на должности начальника управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киеве.

Судья Руслан Арсирий рассказал, что соответствующее решение было принято на основании установленных во время судебного рассмотрения дела фактов и обстоятельств.

Он подчеркнул, что судом осуществлялись многократные попытки истребовать материалы служебного расследования по факту проверки обстоятельств событий с участием полицейских в Княжичах. Однако, было установлено, что указанные материалы были изъяты из Нацполиции и направлены в Генпрокуратуру.

В то же время Генпрокуратура сообщила в суд о невозможности предоставления ни одного из экземпляров истребованных документов за возможное раскрытие тайны следствия и разглашение государственной тайны во время судебного разбирательства.

Арсирий отметил, что суд принял решение - восстановить полицианта Куряту на должности, несмотря на то, что суду не были предоставлены иные доказательства, подтверждающие правомерность его увольнения со службы в полиции.

Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря 2016 декабря в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками госохраны и полиции погибли 5 правоохранителей.

Тогда уголовный розыск города Киева работал над поимкой опасной банды грабителей, которая систематически грабила дома киевлян и жителей Киевщины. Той ночью сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи.

Однако, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, из-за "трагической цепи случайностей" произошла трагедия: в одном из соседних домов в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация, на место прибыл наряд госслужбы охраны, который ошибочно задержал двух полицейских разведчиков. После этого туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД, в которых произошла смертельная перестрелка со службой охраны.

1 сентября суд отказался брать под стражу Куряту. Он обязан носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.

20 декабря Окружной адмсуд Киева восстановил в должности Куряту.