 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В столкновениях под Радой пострадали 20 человек, - Красный Крест


фото: REUTERS
В результате столкновений под Верховной Радой Украины, произошедших 16 января, пострадали 20 человек

Об этом сообщает пресс-служба Красного Креста в Украине в Facebook.

16 января Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса - №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

В ходе столкновений правоохранители применили слезоточивый газ. Отряды быстрого реагирования Красного Креста оказывали первую помощь пострадавшим.

Читайте также: Что изменит законопроект о реинтеграции Донбасса. Основные положения

"У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа. Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось", - сообщил волонтер отряда быстрого реагирования Национального комитета Красного Креста Федор Петров.

Читайте также: Как протестующие дрались с полицией, пока Рада рассматривала возвращение Донбасса. Фоторепортаж

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2018 вторник

больше новостей

16 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать