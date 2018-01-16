В столкновениях под Радой пострадали 20 человек, - Красный Крест
Об этом сообщает пресс-служба Красного Креста в Украине в Facebook.
16 января Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса - №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
В ходе столкновений правоохранители применили слезоточивый газ. Отряды быстрого реагирования Красного Креста оказывали первую помощь пострадавшим.
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"У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа. Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось", - сообщил волонтер отряда быстрого реагирования Национального комитета Красного Креста Федор Петров.
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- Отметим, что к законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок.
- В правительственный квартал 16 января стянули 3,8 тыс. силовиков.
- 16 января под зданием Верховной Рады Украины возникла потасовка между участниками акции протеста и полицейскими.
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