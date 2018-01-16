В столкновениях под Радой пострадали 20 человек, - Красный Крест

16 января, 2018, 16:58

В результате столкновений под Верховной Радой Украины, произошедших 16 января, пострадали 20 человек

Об этом сообщает пресс-служба Красного Креста в Украине в Facebook.

16 января Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса - №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

В ходе столкновений правоохранители применили слезоточивый газ. Отряды быстрого реагирования Красного Креста оказывали первую помощь пострадавшим.

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"У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа. Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось", - сообщил волонтер отряда быстрого реагирования Национального комитета Красного Креста Федор Петров.

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