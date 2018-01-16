В США родители держали в плену своих 13 детей, некоторых из них приковали цепями
Об этом сообщает издание BBC.
Таким образом 57-летнего Дэвида Аллена Терпина и его 49-летнюю жену Луизу задержали по обвинению в пытках и плохом отношении к детям.
13 человек - в возрасте от двух до 29 лет - были найдены в доме города Пэррис, который находится на расстоянии 95 км восточнее Лос-Анджелеса. Все они считаются братьями и сестрами.
О содержании детей в плену удалось узнать благодаря одной из девушек, которая сбежала из родительского дома. Она позвонила в полицию и сообщила, что ее 12 братьев и сестер удерживают в их доме.
Когда стражи порядка прибыли в дом, то увидели, что несколько детей были прикованы к своим кроватям цепями, окружение вокруг них было темным, вокруг пахло грязью.
Родители тем временем не смогли сразу привести логическую причину того, почему удерживали своих детей в таком состоянии.
Офицеры полиции были шокированы, обнаружив, что семеро из тех, кого удерживали в доме, были взрослыми в возрасте от 18 до 29 лет.
Все 13 пленных были очень грязными и было видно, что они не питаются должным образом. После освобождения всех их отвезли в больницу.
При этом, на сайте Департамента образования Калифорнии указано, что отец семейства Терпин является директором дневной школы "Сендкасл". Отмечается, что школа частная и в ней учится 13 человек. Основана она была в марте 2011 года.
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