В Раде появилось внефракционное объединение в поддержку "плана Маршалла" для Украины
16 января, 2018, 15:28
В Верховной Раде создали внефракционное депутатское объединение "Коалиция в поддержку Плана экономического развития и инвестиций - Плана Маршалла для Украины"
Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента, сообщает "Интерфакс-Украина".
По его словам, руководителем этого объединения избрана внефракционный народный депутат, глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко.
Также в Раде созданы межфракционные депутатские объединения "Правозащитная коалиция" (сопредседатели Елена Сотник от фракции "Самопомич" и Игорь Луценко от фракции "Батькивщина") и межфракционное объединение "Питьевая вода", которое возглавляет Андрей Река от фракции "Народный фронт".
- Отметим, план Маршалла для Украины - это инициативы европейских и американских политиков по созданию программы реформ для Украины, которые призваны вывести государство из экономической зоны стран Азии и Восточной Европы и приблизить ее к стандартам Западной Европы.
- Напомним, ранее подготовленный Литвой "план Маршалла" для Украины получила Еврокомиссия.
- По данным первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, "план Маршалла" предусматривает 5 млрд евро ежегодной помощи для Украины. За счет этого, утверждает он, экономика Украины будет расти до 7% в год.
- "План Маршалла" связан с поддержкой малого и среднего бизнеса, а также с развитием инфраструктуры.
- Документ разрабатывал Сейм Литвы.
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