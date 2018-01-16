В Раде появилось внефракционное объединение в поддержку "плана Маршалла" для Украины

16 января, 2018, 15:28

В Верховной Раде создали внефракционное депутатское объединение "Коалиция в поддержку Плана экономического развития и инвестиций - Плана Маршалла для Украины"

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, руководителем этого объединения избрана внефракционный народный депутат, глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Также в Раде созданы межфракционные депутатские объединения "Правозащитная коалиция" (сопредседатели Елена Сотник от фракции "Самопомич" и Игорь Луценко от фракции "Батькивщина") и межфракционное объединение "Питьевая вода", которое возглавляет Андрей Река от фракции "Народный фронт".