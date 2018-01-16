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В Раде появилось внефракционное объединение в поддержку "плана Маршалла" для Украины

В Верховной Раде создали внефракционное депутатское объединение "Коалиция в поддержку Плана экономического развития и инвестиций - Плана Маршалла для Украины"

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, руководителем этого объединения избрана внефракционный народный депутат, глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Также в Раде созданы межфракционные депутатские объединения "Правозащитная коалиция" (сопредседатели Елена Сотник от фракции "Самопомич" и Игорь Луценко от фракции "Батькивщина") и межфракционное объединение "Питьевая вода", которое возглавляет Андрей Река от фракции "Народный фронт".

  • Отметим, план Маршалла для Украины - это инициативы европейских и американских политиков по созданию программы реформ для Украины, которые призваны вывести государство из экономической зоны стран Азии и Восточной Европы и приблизить ее к стандартам Западной Европы.
  • Напомним, ранее подготовленный Литвой "план Маршалла" для Украины получила Еврокомиссия.
  • По данным первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, "план Маршалла" предусматривает 5 млрд евро ежегодной помощи для Украины. За счет этого, утверждает он, экономика Украины будет расти до 7% в год.
  • "План Маршалла" связан с поддержкой малого и среднего бизнеса, а также с развитием инфраструктуры.
  • Документ разрабатывал Сейм Литвы.
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