В "Укргаздобыче" говорят, что их обыскивает СБУ и ГПУ

16 января, 2018, 11:08

16 января Служба безопасности и Генпрокуратура пришли с обысками в ПАО "Укргаздобыча"

Об этом сообщают на сайте компании.

Отмечается, что следственные действия начались утром. Но пока неизвестно, в каком деле.

"Сегодня утром в здании ПАО "Укргаздобыча" - представители СБУ и ГПУ. Проводятся следственные действия. Пока не известно, в каком деле. Ожидаем информацию", - говорится в сообщении "Укргаздобычи".