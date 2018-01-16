В "Укргаздобыче" говорят, что их обыскивает СБУ и ГПУ
16 января, 2018, 11:08
16 января Служба безопасности и Генпрокуратура пришли с обысками в ПАО "Укргаздобыча"
Об этом сообщают на сайте компании.
Отмечается, что следственные действия начались утром. Но пока неизвестно, в каком деле.
"Сегодня утром в здании ПАО "Укргаздобыча" - представители СБУ и ГПУ. Проводятся следственные действия. Пока не известно, в каком деле. Ожидаем информацию", - говорится в сообщении "Укргаздобычи".
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