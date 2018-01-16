В ПриватБанке времен Коломойского и Боголюбова "накрутили" махинаций на $5,5 млрд. Расследования Kroll

16 января, 2018, 14:00

"ПриватБанку" нанесли ущерб на как минимум $5,5 млрд в результате масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации

Об этом говорится в результатах независимого расследования компании Kroll, передает пресс-служба Нацбанка.

В НБУ представили несколько ключевых выводов расследования компании.

Отмечается, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Как отмечают в Kroll, широкое использование оффшорных компаний специального назначения свидетельствуют о попытках скрыть истинное назначение средств от регуляторов.

По мнению аудиторов, центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри "ПриватБанка".

Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств за сотнями кредитных договоров на миллиарды долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В эту теневую банковскую структуру были вовлечены сотни работников "ПриватБанк".

Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).

Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

Для того, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, который возник при кредитовании связанных лиц, "ПриватБанк" неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния.

До национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в 36 кредиты заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и является просроченным, что привело к убыткам банка минимум в $5,5 млрд.

В Нацбанке отмечают, что расследование Kroll подтвердило их предварительные выводы.

Справка:

Расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных в Меморандуме, "проведение экономического расследования операций ПАО "ПриватБанк" для определения того, имели ли место правонарушение или плохая банковская практика в период до его национализации".

Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Со времени финансового кризиса 2007 года банки, правительства и финансовые учреждения все чаще пользуются услугами компании Kroll, чтобы расследовать случаи мошенничества, взяточничества и коррупции.

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