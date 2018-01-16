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В правительственный квартал стянули 3,8 тыс. силовиков


фото: прес-служба Нацполіції Києва
16 января в Киеве около 3,8 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок в правительственном квартале

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что силовики усилили меры безопасности во время заседания Верховной Рады.

Усиленные наряды полиции несут службу в центре столицы, на остановках общественного транспорта и в метрополитене.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения.

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  • Напомним, 16 января Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса - №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
  • К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок.
  • Возле Рады проходит марш "Стоп реванш!", среди требований - реинтеграция Донбасса и закон относительно коллаборационизма.
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