В правительственный квартал стянули 3,8 тыс. силовиков

16 января, 2018, 11:20

16 января в Киеве около 3,8 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок в правительственном квартале

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что силовики усилили меры безопасности во время заседания Верховной Рады.

Усиленные наряды полиции несут службу в центре столицы, на остановках общественного транспорта и в метрополитене.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения.

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