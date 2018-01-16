В Николаеве задержали заместителя главы фракции "Оппоблока". Стало известно почему

16 января, 2018, 07:08

В Николаеве задержаны несколько чиновников и заместитель руководителя фракции "Оппозиционный блок" Игорь Копейка по подозрению в хищении бюджетных средств

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня вечером (15 января, - ред.) в Николаеве полицией и прокурорами задержаны с поличными члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.М. при участии своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", - сообщил Луценко.

По его словам, организация систематически в течение 2016-2017 годов разворовывала бюджетные средства.

"В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тысяч гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство", - отметил генпрокурор.

В целом, по его словам, в настоящее время задержаны 5 участников преступной группы.

"Пусть приснится им мультик", - написал в конце генпрокурор.

Вероятно, он намекнул на главу николаевской преступной группировки Михаила Титова по прозвищу "Мультик", который вместе был задержан в августе в прошлом году.