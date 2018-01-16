В МЗ напомнили: за "липовые" справки о прививках попадают в тюрьму
16 января, 2018, 15:42
Изготовление справки о прививках или ее покупка карается Уголовным кодексом Украины
Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Укринформ.
Одна из проблем, связанная с вопросом прививки - это купленные справки. В случае причинения тяжких последствий для человека или смерти, человека с купленной справкой могут приговорить к 5-8 годам лишения свободы.
"Для людей, которые не являются врачами, у меня есть уведомление - статья 325 Уголовного кодекса. Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических заболеваний и борьбы с ними, если они повлекли тяжкие последствия и смерть людей, наказываются на срок от 5 до 8 лет. Не покупайте поддельные справки”, - отметила Супрун.
- И.о. министра здравоохранения сообщила, что сейчас Украина закупила 1 млн доз бельгийской вакцины против кори.
- Она также рассказала, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
- Известно, что за 2017 год в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью, в 75% случаев заболели дети.
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