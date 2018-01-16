В Минобороны рассказали о новых наборах продуктов для военных
В 2017 году на новую систему питания перевели 23 воинские части, сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Анатолий Петренко, информирует пресс-служба ведомства.
Петренко также добавил, что учитывая современные условия ведения боевых действий и опыт проведения АТО, Министерство обороны разработало и ввело в действие новые суточные полевые наборы продуктов в ассортименте, что позволяет в пределах около 5 тыс. калорий обеспечивать питание военнослужащих в полевых условиях.
Новые рационы с готовыми блюдами в удобной упаковке с безогневым разогревом, в отличие от предыдущих наборов сухих продуктов, позволяют обеспечить питанием военнослужащих более чем на трое суток. Их уже поставляют в боевые части и подразделения.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать