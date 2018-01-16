В Китае ракетный ускоритель разбился в нескольких метрах от жилых домов

16 января, 2018, 12:20

Ускоритель ракеты Long March 3B упал и взорвался рядом с небольшим городом Сянду, который располагается в юго-западном Китае

Об этом сообщает Engadget.

Место падения находится в нескольких дясятках метров от жилых домов. Инцидент был записан на видео.

Here's the end of the close-up video of the booster that fell from the Long March 3B today. There's bang then everyone runs away. Gets them away from the hydrazine for a while at least... pic.twitter.com/CbYKkDsvsO — Andrew Jones (@AJ_FI) 12 января 2018 г.

Ракету запустили с космодрома Сичан, расположенного в 700 километрах от места падения ускорителя. В непосредственной близости от аварии людей не было, поэтому обошлось без жертв.

Китай обычно планирует буферные зоны падения и предупреждает (а в некоторых случаях и эвакуирует) районы, для предотвращения таких катастроф, но в данном случае запуск пошел не по плану.

Кроме того, ракетное топливо высокотоксично и может заразить почву и воду в густонаселенном районе. А повторные взрывы могут представлять опасность для детей и других любознательных.

Как пишет издание, всего в китайской космической программе нет большого выбора. Три стартовые площадки были открыты во время холодной войны, когда опасения по поводу возможного удара врага были важнее, чем безопасность своих людей.

В тех условиях нужно было создавать такие объекты как можно дальше от международных границ, чтобы исключить возможность бомбардировки. Плюс, это придавало большей конфиденциальности.

В 1996 году авария во время запуска направила ракету прямо в город Сичан, убив при этом как минимум 6, и ранив десятки людей.

"Сейчас Китай строит стартовые площадки в более безопасных районах (например, на острове Хайнань), но нужно еще некоторое время, чтобы подобные инциденты остались в прошлом", - отмечает издание.

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