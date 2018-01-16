В Китае ракетный ускоритель разбился в нескольких метрах от жилых домов
Об этом сообщает Engadget.
Место падения находится в нескольких дясятках метров от жилых домов. Инцидент был записан на видео.
Here's the end of the close-up video of the booster that fell from the Long March 3B today. There's bang then everyone runs away. Gets them away from the hydrazine for a while at least... pic.twitter.com/CbYKkDsvsO— Andrew Jones (@AJ_FI) 12 января 2018 г.
Китай обычно планирует буферные зоны падения и предупреждает (а в некоторых случаях и эвакуирует) районы, для предотвращения таких катастроф, но в данном случае запуск пошел не по плану.
Кроме того, ракетное топливо высокотоксично и может заразить почву и воду в густонаселенном районе. А повторные взрывы могут представлять опасность для детей и других любознательных.
另外一段视频 pic.twitter.com/jBoKBuJt7b— ChinaSpaceflight (@cnspaceflight) 12 января 2018 г.
В тех условиях нужно было создавать такие объекты как можно дальше от международных границ, чтобы исключить возможность бомбардировки. Плюс, это придавало большей конфиденциальности.
В 1996 году авария во время запуска направила ракету прямо в город Сичан, убив при этом как минимум 6, и ранив десятки людей.
"Сейчас Китай строит стартовые площадки в более безопасных районах (например, на острове Хайнань), но нужно еще некоторое время, чтобы подобные инциденты остались в прошлом", - отмечает издание.
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