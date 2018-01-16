В Киеве военнослужащий погиб в ДТП на месте службы
16 января, 2018, 18:34
Во вторник, 16 февраля, в Киеве произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Инцидент произошел в Соломенском районе, на территории воинской части А2788 по ул. Качалова, 3.
По словам сотрудников части, погибший работал заведующим на складе хранения бронежилетов.
Молодой мужчина получил травмы в результате наезда грузовика и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
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