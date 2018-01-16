В Киеве военнослужащий погиб в ДТП на месте службы

16 января, 2018, 18:34

Во вторник, 16 февраля, в Киеве произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Инцидент произошел в Соломенском районе, на территории воинской части А2788 по ул. Качалова, 3.

По словам сотрудников части, погибший работал заведующим на складе хранения бронежилетов.

Молодой мужчина получил травмы в результате наезда грузовика и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.