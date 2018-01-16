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В Киеве в ДТП попали сразу 4 автомобиля и троллейбус, есть пострадавшая

На столичном Московском мосту столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадала женщина

Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

Со слов участников аварии, неизвестный автомобиль подрезал Ниву, из-за чего тот, пытаясь избежать столкновения, влетел в Шевроле, который двигался в крайнем левом ряду.

В этот момент Шевроле отбросило на отбойник, а затем в сторону троллейбуса, проезжавшего мимо. Оценив незначительные повреждения, троллейбус уехал с места ДТП.

В то же время Нива столкнулась с Ниссан, после чего последнее авто еще врезалось в Хюндай. В результате аварии пострадала пассажирка Ниссан, ее с ушибами забрала скорая. Женщина воспользовалась ремнями безопасности, что и спасло ее от серьезных травм.

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