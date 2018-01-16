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В Киеве Toyota врезалась в опору путепровода, пассажира зажало насмерть

В Киеве, на Набережном шоссе произошло ужасное ДТП со смертельным исходом

Как удалось узнать "Стражам.Эспрессо", автомобиль Toyota Camry двигался в направлении Подола.

По невыясненным точно причинам (скорее всего, из-за высокой скорости и скользкой дороги) водитель Toyota Camry не справился с управлением и врезался в опору путепровода. От удара передняя часть машины очень сильно смялась, зажав пассажира, сидящего на переднем пассажирском сидении: он скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.

Водителя, который, скорее всего, как и пассажир не воспользовался ремнем безопасности, госпитализировали врачи скорой с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают полицейские, которые ждут прибытия следственно-оперативной группы.

По словам свидетелей, чтобы вызволить пассажира из деформированного автомобиля вызвали спасателей. Пока они ехали неравнодушные водители самостоятельно вытащили пассажира, однако он уже был без признаков жизни.

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