В Косово убили лидера местных сербов, Сербия обещает наказать убийц

16 января, 2018, 17:55

Лидер косовских сербов Оливер Иванович был застрелен в северной части города Косовска-Митровица

В прокуратуре Косовской Митровицы подтвердили информацию о том, что Иванович умер после того, как в него стреляли возле штаб-квартиры его партии, сообщает "Европейская правда".

Президент Сербии Александр Вучич считает терактом убийство сербского политика Ивановича. Выступая перед СМИ после заседания Совета национальной безопасности, которое состоялось в связи с убийством Ивановича, Вучич сказал, что Сербия считает это террористическим актом и выразил соболезнования семье погибшего.

"Лица, совершившие этот акт, будут пойманы, если их не найдут те, кто должен это сделать, мы сделаем это", - добавил Вучич, заявив, что Сербия хочет принять участие в расследовании на территории Косово.

Сейчас прекращены переговоры Сербии и Косово в Брюсселе.

Верховный представитель ЕС по внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала лидеров Косово и Сербии не обострять конфликт после убийства Ивановича.

Могерини провела телефонные разговоры с президентом Сербии Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи. Могерини также призвала все стороны проявлять спокойствие и сдержанность.