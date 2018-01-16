В Косово убили лидера местных сербов, Сербия обещает наказать убийц
В прокуратуре Косовской Митровицы подтвердили информацию о том, что Иванович умер после того, как в него стреляли возле штаб-квартиры его партии, сообщает "Европейская правда".
Президент Сербии Александр Вучич считает терактом убийство сербского политика Ивановича. Выступая перед СМИ после заседания Совета национальной безопасности, которое состоялось в связи с убийством Ивановича, Вучич сказал, что Сербия считает это террористическим актом и выразил соболезнования семье погибшего.
"Лица, совершившие этот акт, будут пойманы, если их не найдут те, кто должен это сделать, мы сделаем это", - добавил Вучич, заявив, что Сербия хочет принять участие в расследовании на территории Косово.
Сейчас прекращены переговоры Сербии и Косово в Брюсселе.
Верховный представитель ЕС по внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала лидеров Косово и Сербии не обострять конфликт после убийства Ивановича.
Могерини провела телефонные разговоры с президентом Сербии Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи. Могерини также призвала все стороны проявлять спокойствие и сдержанность.
- Иванович - бывший чиновник сербского правительства и руководитель политической партии косовских сербов "Свобода, демократия, справедливость".
- Суд Косово ранее приговорил Ивановича за совершение военных преступлений во время войны 1998-99 годов. Однако этот вердикт был отменен. Именно в этот период продолжается пересмотр данного дела.
Читайте также
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона
-
-
Читайте также
-
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона
-