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В Косово убили лидера местных сербов, Сербия обещает наказать убийц

Лидер косовских сербов Оливер Иванович был застрелен в северной части города Косовска-Митровица

В прокуратуре Косовской Митровицы подтвердили информацию о том, что Иванович умер после того, как в него стреляли возле штаб-квартиры его партии, сообщает "Европейская правда".

Президент Сербии Александр Вучич считает терактом убийство сербского политика Ивановича. Выступая перед СМИ после заседания Совета национальной безопасности, которое состоялось в связи с убийством Ивановича, Вучич сказал, что Сербия считает это террористическим актом и выразил соболезнования семье погибшего.

"Лица, совершившие этот акт, будут пойманы, если их не найдут те, кто должен это сделать, мы сделаем это", - добавил Вучич, заявив, что Сербия хочет принять участие в расследовании на территории Косово.

Сейчас прекращены переговоры Сербии и Косово в Брюсселе.

Верховный представитель ЕС по внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала лидеров Косово и Сербии не обострять конфликт после убийства Ивановича.

Могерини провела телефонные разговоры с президентом Сербии Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи. Могерини также призвала все стороны проявлять спокойствие и сдержанность.

  • Иванович - бывший чиновник сербского правительства и руководитель политической партии косовских сербов "Свобода, демократия, справедливость".
  • Суд Косово ранее приговорил Ивановича за совершение военных преступлений во время войны 1998-99 годов. Однако этот вердикт был отменен. Именно в этот период продолжается пересмотр данного дела.
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