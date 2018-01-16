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В Германии школьный автобус столкнулся с несколькими авто и врезался в стену, 47 пострадавших


фото: dpa
16 января утром в немецком городе Эбербах школьный автобус столкнулся с несколькими автомобилями и врезался в стену дома, пострадали 47 человек

Об этом сообщает Focus.

По информации полиции, 37 детей получили легкие травмы, 10 - находятся в тяжелом состоянии. Большинство из пострадавших - дети.

На место трагедии, кроме полиции, прибыли три спасательных вертолета.

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