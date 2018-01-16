В Чернобыле построят еще одну солнечную электростанцию

16 января, 2018, 19:08

Фонд государственного имущества выставил на продажу третий участок земли в отчужденной зоне для строительства электростанции

Об этом сообщает Дмитрий Парфененко, передает Экономическая правда.

В Чернобыле выставили на продажу участок площадью 60 тысяч кв. метров под размещение солнечной электростанции.

В течение следующих 10 дней региональное отделение Фонда государственного имущества Украины будет изучать спрос на земельный участок и при появлении более 2 потенциальных арендаторов объявит конкурс на право аренды. Отмечается, что срок аренды составит 30 лет.

"Возможно, это вообще единственный вариант использования загрязненной территории ЧАЭС. И при том очень символический – солнечная энергетика в отличие от атомной действительно "зеленая", - говорится в сообщении Парфененко.

Известно, что непосредственно на территории Чернобыльской АЭС уже построена одна солнечная станция мощностью 1МВт. Ее построила компания "Солар Чернобыль", арендовавшая участок площадью 1,7 га на срок 49 лет.

Эта же компания арендует и часть системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС, площадью 2,5 тысяч кв. м.