 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Африке нашли пятый по величине алмаз в мире

В Африке, в королевстве Лесото, найден пятый по величине алмаз в мире

Об этом сообщается на сайте британской компании Gem Diamonds.

Алмаз был обнаружен во время работ в алмазном карьере Летсенг, которое принадлежит Gem Diamonds. Его стоимость оценивается в $40 млн. 910-каратный бесцветный камень почти не содержит примесей. Такие камни составляют лишь 1-2% всех природных алмазов.

"После того, как Gem Diamonds приобрела Летсенг в 2006 году, на руднике были найдены самые известные алмазы в мире, включая 603-каратный "Обещание Лесото. Однако, этот выдающийся алмаз высшего качества - самый большой из найденных на сегодня. Это впечатляющая находка", - отметил исполнительный директор компании Клиффорд Элфик.

После публикации информации о находке акции компании подскочили на 14%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2018 вторник

больше новостей

16 января, 2018 вторник

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать