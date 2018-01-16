В Африке нашли пятый по величине алмаз в мире

16 января, 2018, 00:50

В Африке, в королевстве Лесото, найден пятый по величине алмаз в мире

Об этом сообщается на сайте британской компании Gem Diamonds.

Алмаз был обнаружен во время работ в алмазном карьере Летсенг, которое принадлежит Gem Diamonds. Его стоимость оценивается в $40 млн. 910-каратный бесцветный камень почти не содержит примесей. Такие камни составляют лишь 1-2% всех природных алмазов.

"После того, как Gem Diamonds приобрела Летсенг в 2006 году, на руднике были найдены самые известные алмазы в мире, включая 603-каратный "Обещание Лесото. Однако, этот выдающийся алмаз высшего качества - самый большой из найденных на сегодня. Это впечатляющая находка", - отметил исполнительный директор компании Клиффорд Элфик.

После публикации информации о находке акции компании подскочили на 14%.