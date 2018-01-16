Украина запретила к ввозу 25 российских книг

16 января, 2018, 13:18

Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал в разрешении на ввоз в Украину 25 изданных в России в 2015-2017 годах книг

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое решение было принято на основании отрицательного заключения экспертного совета по вопросам анализа и оценки печатной продукции.

В утвержденном 10 января 2018 года перечень запрещенных к реализации в Украине книг оказались изданные в России "Сталинград" Энтони Бивора, две книги из серии "История Российского государства" Бориса Акунина, "Дочь Ленина - Взгляд на историю" Эдварда Радзинского, "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая II" Бориса Соколова, "Православие. Честный разговор" протоиерея Всеволода Чаплина и другие.

В списке запрещенных также оказались несколько образцов детской литературы и учебники.

9 из запрещенных к распространению книг изданы издательством "АСТ", 7 - издательством "Е", 5 - издательством "Захаров", 2 - издательской группой "Азбука-Аттикус", по 1 –издательствами "Хит-книга" и "ТД Алгоритм".