Украина запретила к ввозу 25 российских книг
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Такое решение было принято на основании отрицательного заключения экспертного совета по вопросам анализа и оценки печатной продукции.
В утвержденном 10 января 2018 года перечень запрещенных к реализации в Украине книг оказались изданные в России "Сталинград" Энтони Бивора, две книги из серии "История Российского государства" Бориса Акунина, "Дочь Ленина - Взгляд на историю" Эдварда Радзинского, "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая II" Бориса Соколова, "Православие. Честный разговор" протоиерея Всеволода Чаплина и другие.
В списке запрещенных также оказались несколько образцов детской литературы и учебники.
9 из запрещенных к распространению книг изданы издательством "АСТ", 7 - издательством "Е", 5 - издательством "Захаров", 2 - издательской группой "Азбука-Аттикус", по 1 –издательствами "Хит-книга" и "ТД Алгоритм".
- Напомним, ранее сообщалось, что Россия стала зарабатывать в 20 раз меньше на ввозе книг в Украину.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать