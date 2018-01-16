Украина должна возобновить социальные выплаты на оккупированных территориях, - посол США
Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "РБК-Украина".
Украина должна восстановить в полном объеме социальные выплаты гражданам, которые находятся на оккупированных территориях. По мнению Йованович, люди не виноваты, что волею судьбы оказались по разные стороны линии соприкосновения.
Читайте также: Люди на Донбассе остро нуждаются в еде. Кто должен их кормить
"Именно таким образом украинское правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе тех, которые по прихоти судьбы оказались не с той стороны линии соприкосновения, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержкой", - заявила посол.
Также она добавила, что международный опыт поможет решить любые проблемы с мошенничеством или нецелевым использованием этих денег.
- За первое полугодие 2017 Украина выплатила вынужденным переселенцам более 1,449 млрд грн материальной помощи.
- В марте 2017 года на Винниччине разоблачили группу липовых переселенцев, которые получали соцвыплаты и продолжали жить на неконтролируемой территории.
- В Донецкой области в ноябре 2016 году обнаружили 730 фиктивных переселенцев, получавших украинские пенсии на общую сумму около 1 млн грн ежемесячно.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать