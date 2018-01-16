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Украина должна возобновить социальные выплаты на оккупированных территориях, - посол США

Украина должна возобновить социальные выплаты на оккупированных территориях, чтобы показать свою заботу обо всех гражданах

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "РБК-Украина".

Украина должна восстановить в полном объеме социальные выплаты гражданам, которые находятся на оккупированных территориях. По мнению Йованович, люди не виноваты, что волею судьбы оказались по разные стороны линии соприкосновения.

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"Именно таким образом украинское правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе тех, которые по прихоти судьбы оказались не с той стороны линии соприкосновения, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержкой", - заявила посол.

Также она добавила, что международный опыт поможет решить любые проблемы с мошенничеством или нецелевым использованием этих денег.

  • За первое полугодие 2017 Украина выплатила вынужденным переселенцам более 1,449 млрд грн материальной помощи.
  • В марте 2017 года на Винниччине разоблачили группу липовых переселенцев, которые получали соцвыплаты и продолжали жить на неконтролируемой территории.
  • В Донецкой области в ноябре 2016 году обнаружили 730 фиктивных переселенцев, получавших украинские пенсии на общую сумму около 1 млн грн ежемесячно.
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