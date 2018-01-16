Украина бесплатно получит американское летальное оружие, - посол

16 января, 2018, 19:38

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что военная помощь от американского правительства будет оказана Киеву бесплатно

Об этом Йованович заявила в интервью "РБК-Украина".

"В прошлом году Администрация президента США приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура - для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", - сказала посол.

На вопрос, соответствует ли действительности информация, что Украина не сможет использовать это вооружение в зоне АТО, посол ответила, что детали еще прорабатываются. Также посол не ответила, какое оружие будет предоставлено Украине кроме противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и когда это произойдет.

"Сейчас мы говорим об оборонительной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос", - отметила посол.

На вопрос журналиста, получит ли Украина летальное вооружение бесплатно, посол ответила утвердительно.

Комментируя разногласия между позициями США и России относительно размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, посол сказала, что несовпадение мнений является естественным в процессе переговоров.

"Если позиции совпадают - тогда нет смысла вести переговоры. Наша точка зрения, и ее поддерживает большинство международного сообщества, что миротворческий контингент должен действовать на всей территории, о которой идет речь, вплоть до международно признанной границы Украины с Россией. А ответственность миротворцев должна быть шире, а не только касаться защиты членов специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавила Йованович.

Посол сказала, что ей трудно представить присутствие россиян в составе миротворцев ООН на Донбассе. Но по этому поводу ведутся переговоры и рассматриваются различные варианты.

"Россия вооружает антиправительственные силы, учит их, руководит ими и принимает участие в боях вместе с ними. Россия должна использовать свое влияние на силы сепаратистов, которых она поддерживает в восточной Украине, чтобы остановить насилие и вернуться к поступательному движению по выполнению Минских договоренностей", - резюмировала посол.