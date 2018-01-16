Убийцы Окуевой выполняли заказ России, их пока не задержали, - Геращенко

16 января, 2018, 13:35

Основная версия убийства добровольца АТО Амины Окуевой и покушение на ее мужа Адама Осмаева - месть со стороны российских террористических диверсионных группировок, которые действуют при поддержке российских спецслужб

Об этом заявил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что киллеры приехали из России и выполняли российское задание. Но полиция пока их не задержала.

"Что касается тех киллеров, которые убили Амину в октябре, к сожалению, мы их еще не задержали. Но мы понимаем, могу сказать, знаем, что эти люди приехали с территории России, выполняли задания с России на убийство Адама и Амины. В первую очередь, хотели убить Адама ", - подчеркнул Геращенко.

Также нардеп рассказал о киллере, который совершил первое покушение на Окуеву и Осмаева. По его словам, киллер отказывается от дачи показаний. И, по мнению Геращенко, может получить пожизненное заключение.

"У нас в том году было два случая попыток убить Амину и Адама. Первый случай - они остались живы. Этот киллер находится уже в СИЗО, и очень скоро, в этом году, дело будет передано в суд. И он получит, на мой взгляд, пожизненное заключение. Это лицо не дает никаких показаний", - сказал нардеп.

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