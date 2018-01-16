У шестерых украинских работников в Польше обнаружили корь

16 января, 2018, 20:49

На мясокомбинате обнаружили шестерых больных корью. Все они - рабочие из Украины

Об этом сообщает "Польское радио".

Шесть сотрудников мясокомбината в городе Морлины, на севере Польши, заболели корью. Пятеро из них доставлены в больницу. У четырех уже подтверждена корь, еще один человек ждет диагноза.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, 700 работников польского мясокомбината прошли профилактическую вакцинацию против инфекционной болезни. Эксперты отметили, что продукция завода безопасна для употребления.

"В течение многих лет мы не имели случаев кори в нашем округе, и теперь, когда пять человек попали в больницу с симптомами кори, мы рассматриваем это событие как чрезвычайное", - подчеркнул Государственный уездный санитарный инспектор Здзислав Соколовский.