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Три главные угрозы со стороны России для Украины. Мнение представительства ЕС

В Евросоюзе считают, что в конфликте с Россией Украина вынуждена реагировать на угрозы в трех измерениях

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает "Укринформ".

Он пояснил, что из-за конфликта с Россией Украина вынуждена реагировать на угрозы безопасности в трех измерениях. В частности, первое из них касается непосредственно военного конфликта. Из-за него страна все время усиливать армию, что отражается на экономике.

"Второе измерение - экономическое. Очевидно, что в результате де-факто оккупации частей Донецкой и Луганской областей украинская экономика ослабла, в частности ее промышленность и производство", - отметил Мингарелли.

Он добавил, что третьим измерением является дезинформационная кампания Кремля, которая значительно ослабляет Украину.

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