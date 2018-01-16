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Синоптик рассказала, где в ближайшие дни ждать снега и дождей


фото: REUTERS
17-18 января в Украине ожидаются снег, мокрый снег, дожди и гололед

Об этом сообщила в Facebook синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"Уже завтра осадки охватят большую часть страны, в Карпатах ближайшей ночью будет сильный снег, на юге мокрый снег и дождь, гололед, в большинстве областей - мокрый снег. Днем 17 января, от даже еще сегодняшних морозов и следа не останется - Оттепель! Разве до полуночи пара "минусов" испуганных задержатся", - написала синоптик.

17 января осадки охватят большую часть страны, в Карпатах ближайшей ночью будет сильный снег, в южных областях ожидаются мокрый снег и дождь, гололед, в большинстве областей - мокрый снег. Днем ожидается оттепель.

18 января в Украину придет серьезный циклон с юго-запада Европы. Особенно сложной и опасной может быть погода на юге - в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, в центре - в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях, на севере - в Сумской, Черниговской и Киевской областях. В зависимости от температуры воздуха осадки будут в виде снега, мокрого снега или дождей.

Сильный ветер начнется 17 января и усилится 18 января. При этом в западных областях 18 января штормового ветра не будет.

В Карпатах - лавинная опасность.

В Киеве 17 и 18 января - потепление до оттепели, усиление ветра, снег с переходом в мокрый снег. Самой сложной погода в столице будет ночью, утром и в первую половину дня 18 января.

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