Судьи просят платить им повышенные зарплаты до прохождения ими переаттестации
Об этом сообщает "Закон и Бизнес".
ССУ просит о таком законопроекте, который отменит пункты 22-23 раздела XII "Заключительных и переходных положений" закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года. В этих пунктах говорится, что право на получение судейского вознаграждения в новых размерах имеют судьи, которые прошли квалификационное оценивание соответствия занимаемой должности или назначены на должность по результатам конкурса. До прохождения квалификационного оценивания зарплата начисляется по старым правилам.
Если эти положения закона отменят, вознаграждение в новом размере будут получать все судьи, независимо от того, прошли они оценку или только собираются проходить.
ССУ прогнозирует, что в 2018 году около 3 тыс. судей не успеют пройти эти проверки по техническим причинам и, таким образом, будут получать меньшие зарплаты не по своей вине.
"Большинство судей подали заявления о проведении квалификационного оценивания, не отказываются от его прохождения и намерены его пройти. Однако по независящим от судей причин осуществить это в ближайшей перспективе не удастся", заявил заместитель председателя ССУ Богдан Монич.
- Напомним, ранее победительница конкурса на должность судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Анна Вронская рассказала, что будет получать ежемесячно около 200 тыс. грн зарплаты.
- Общественный совет добропорядочности заявил, что большинство нового состава Верховного суда не заслуживает доверия.
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