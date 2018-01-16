Следствие пока не знает, почему умерла вокалистка The Cranberries
16 января, 2018, 16:34
Следствие не считает подозрительными обстоятельства смерти ирландской певицы, фронтвумен группы The Cranberries Долорес О'Ріордан
Об этом сообщили в полиции Лондона, пишет The Irish Times.
Вместе с тем, причина ее смерти до сих пор остается невыясненной. Хотя обстановка в гостиничном номере, где О'Риордан провела последние часы жизни, не вызвала у правоохранителей подозрения.
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- 15 января вокалистка известной ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет.
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