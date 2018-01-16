СБУ обыскивает солиста Львовской оперы, которого подозревают в сотрудничестве с сепаратистами "ДНР"

16 января, 2018, 21:42

СБУ проводит обыск в доме солиста Львовского театра оперы и балета Николая Санжаревского, которого активисты сайта "Миротворец" включили в свою базу за якобы антиукраинские взгляды

Об этом сообщил представитель Управления СБУ во Львовской области Олег Александров, информирует УНИАН.

"В настоящее время оперативники СБУ проводят санкционированные судом следственные действия (обыск) в квартире солиста Львовского театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, которого активисты сайта "Миротворец" включили в свою базу за якобы антиукраинские взгляды", - отметил пресс-секретарь облуправления СБУ.

Он также уточнил, что следственные действия проводятся в рамках ранее открытого уголовного производства по ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации), что наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет.

По данным СБУ, в 2015 году в отношении данного работника Львовского театра оперы и балета уже проводилась проверка, ему было вынесено официальное предостережение.

"Тогда не было достаточных доказательств и состава преступления, чтобы начать против него уголовное производство за сепаратизм или государственную измену, но были определенные основания предоставить ему официальное предостережение. Сейчас СБУ начала новую юридическую проверку деятельности этого человека, после завершения которой будут приняты соответствующие решения", - сказал Александров.

Руководство Львовского театра оперы и балета не прокомментировало обвинения в отношении своего солиста, сообщив, что "будет назначено служебное расследование".