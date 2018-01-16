Россошанский мог иметь сообщника, который помог спрятать тело Ноздровской. Версия следствия
16 января, 2018, 13:09
Следствие рассматривает версию, что подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский мог иметь сообщника, который помог ему спрятать тело
Об этом сообщил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".
"Возможно, у него был сообщник, который помогал ему прятать труп позже. Следствие это установит", - сказал Геращенко.
По его словам, сейчас следствие рассматривает эту версию.
"Но убийство Ноздровской сделал именно он (Россошанский, - ред.) путем нанесения ножевых ранений, и он это признает", - подчеркнул Геращенко.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.
- Ноздровская занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива. В мае 2017 года Россошанського приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, 29 декабря.
- Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
- Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанского в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.
- Экспертиза показала, что на теле Ноздровської было ДНК Россошанского.
- Адвокаты Ноздровской заявили, что не считают ДНК Россошанского на теле правозащитницы доказательством его вины.
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