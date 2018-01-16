Россошанский мог иметь сообщника, который помог спрятать тело Ноздровской. Версия следствия

16 января, 2018, 13:09

Следствие рассматривает версию, что подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский мог иметь сообщника, который помог ему спрятать тело

Об этом сообщил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Возможно, у него был сообщник, который помогал ему прятать труп позже. Следствие это установит", - сказал Геращенко.

По его словам, сейчас следствие рассматривает эту версию.

"Но убийство Ноздровской сделал именно он (Россошанский, - ред.) путем нанесения ножевых ранений, и он это признает", - подчеркнул Геращенко.

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